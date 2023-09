Coman su Pogba: “Conosciamo Paul. Se è successo qualcosa, non è stato intenzionale”

Kingsley Coman ha condiviso lo spogliatoio della Juventus e della Nazionale francese con Paul Pogba e non riesce a credere alla notizia della positività del centrocampista bianconero. Intervistato in zona mista dopo la sconfitta dei Bleus contro la Germania, il giocatore del Bayern ha dichiarato: “Tutti sosteniamo Paul, è un amico fraterno e fa parte della famiglia. Non sappiamo molto, dovremo aspettare ma conosciamo Paul, sappiamo che se è successo qualcosa, è stato probabilmente inconsciamente, senza una reale intenzione. Siamo con lui con tutto il cuore”.

Foto: Twitter Bayern