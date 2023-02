Coman: “Segnare un gol decisivo è sempre bello. Sostituzione? Ho un problema al polpaccio, dovrò fare degli esami”

Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco, ancora una volta match winner della gara contro il PSG, ha parlato a Canal + dopo la sfida ai francesi.

Queste le sue parole: “Una vittoria in trasferta è sempre buona, per come abbiamo iniziato la partita forse avremmo voluto di più, ma con un finale così complicato ci accontentiamo dello 0-1″.

Sul ritorno: “È speciale, sono cresciuto in questo club, che è quello della città in cui sono nato e cresciuto. Festeggiare qui è complicato ma siamo molto contenti della vittoria”.

Sulla sostituzione: “Il mio polpaccio ha dato qualche problema, domani farò degli esami, spero che sia questione di pochi giorni”.

Dovrete confermarvi al ritorno. “Sì, ma con tre settimane abbiamo tempo per proiettarci su quella partita, ci concentreremo prima sulla Bundesliga”.

Foto: twitter Bayern