Coman: “Premier? Mi piacerebbe giocarci un giorno. Ma sarei il più felice del mondo anche restando al Bayern”

È l’uomo dei gol pesanti e chissà come sarebbe stata la sua carriera se non avesse avuto tanti infortuni. Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sports UKdel suo futuro: “La Premier? Direi che ci potrebbe stare. Ciò che amo del calcio è l’intensità del gioco, i duelli. La Premier League è uno dei campionati con più sfide e intensità, o forse è proprio al primo posto. È sicuramente un campionato in cui mi piacerebbe giocare in un giorno, ma non sai cosa potrebbe succedere nel calcio. Potrei restare al Bayern e sarei ugualmente il più felice del mondo”.

