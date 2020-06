Coman non teme Sané: “La concorrenza è un bene, ho trovato spazio anche con Robben e Ribery”

Intervistato da SportBild, Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato del possibile arrivo di Leroy Sané: “Quando sono arrivato al Bayern, c’erano Franck Ribéry, Arjen Robben e Douglas Costa. Avete visto che questo non è stato un problema per me. È meglio per la squadra se ci sono molti giocatori di un certo livello. Se dovesse arrivare Sané, non sarebbe un problema per me! A meno che il club mi dica che non ha più bisogno di me. Sono sotto contratto fino al 2023. Voglio terminare la stagione. Vedremo dopo se la mia situazione è cambiata al club. Prenderò le giuste decisioni in quel momento.”

