Coman: “E’ il mio primo Mondiale. Voglio far bene. Favorite? Germania e Brasile”

Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale francese, ha parlato a Kicker in vista del Mondiale in Qatar con la Nazionale francese.

Queste le sue parole: “Ho potuto giocare finora poche partite per squalifiche e infortuni ma la cosa più importante adesso è che sono in forma e so che quando sto così posso aiutare la squadra. Mi aspetto di più da me stesso ma penso che col tempo andrò meglio. Per me questo Mondiale è molto importante, sarà il primo e forse anche l’ultimo a cui parteciperò, perché nel calcio non si mai”.

Francia tra le favorite: “Questo è sempre l’obiettivo. Ma giocheremo partita per partita e daremo il massimo, poi staremo a vedere”.

Chi vede come favorita? “Brasile e Germania. Anche se una finale tra Francia e Germania sarebbe molto bella”.

Foto: twitter Bayern