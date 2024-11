Coman, dalla possibile cessione alla rinascita. Ora per Kompany è importantissimo

Kingsley Coman, è destinato ad essere, probabilmente per tutta la sua carriera, un giocatore dai due volti. Infortuni e prestazioni opache, che lasciano poi spazio ad un talento sublime e alla massima espressione, difficile da eguagliare in tutt’Europa. Ed anche l’attuale stagione parla di ambivalenza e di contrasto. Vicinissimo a lasciare la baviera per l’Al-Hilal (come raccontato da Bild), che per lui avrebbe fatto sforzi economici non indifferenti, l’ex Juve alla fine è rimasto al Bayern Monaco, tra mugugni e tensioni. Nel primo periodo della stagione, la stella classe ’96 ha vissuto sotto l’ombra di Michael Olise, acquistato dal Crystal Palace, ma nelle ultime uscite ha nuovamente acceso la luce, come spesso ha fatto in carriera nei momenti in cui tutti lo davano per finito. Due assist e 3 gol, uno di questi siglato ieri sera contro l‘Union Berlino, tra l’altro di notevole fattura. Il giocatore ha un contratto con il club tedesco fino al 2027, e se dovesse continuare a giocare col sorriso, il Bayern Monaco non potrebbe in alcun modo prescindere dalla sua presenza in campo.

Foto: sito Bayern