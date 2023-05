Colpo Verona a Lecce: gran gol di Ngonge e salvezza più vicina

Colpaccio fondamentale del Verona che vince a Lecce 1-0 e apre in maniera veemente le chance di salvezza. Per la prima volta, infatti, gli scaligeri sono fuori dalla zona retrocessione da inizio stagione.

Verona subito aggressivo, dopo pochi secondi traversa di Djuric. Poi gara molto nervosa, grande battaglia a centrocampo, con la posta in palio altissima, squadre che non vogliono rischiare.

Nella ripresa, si riparte alla stessa maniera, ma il Verona si fa preferire, a un Lecce che magari punta anche a un pareggio. Ma quando im salentinoi sembrano gestire tranquillamente, arriva un super gol di Ngonge che porta in vantaggio l’Hellas al 71′. Seguono 20 minuti di assalto del Lecce, che prova almeno a pervenire al pareggio. Ma il Verona non si fa sorprendere e vince con merito. Un successo che vede gli scaligeri salire a 30 punti, staccando lo Spezia di 3 punti e portandosi a -1 proprio dal Lecce che ora davvero rischia grosso.

Foto: twitter Verona