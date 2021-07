Colpo Venezia: in arrivo Sigurdsson per le visite

Il Venezia sta per chiudere un altro colpo. Secondo quando riportato oltre tre ore fa da Trivenetogoal.it, il club neo-promosso in Serie A è sul punto di definire i dettagli per il prestito di Arnor Sigurdsson, nazionale irlandese del CSKA Mosca. Esterno offensivo classe 1999, può giocare sia a destra che a sinistra ma anche da trequartista, è reduce da un problema non troppo grave al ginocchio e proprio per questo motivo presto sarà in Italia per le visite.

Foto: Twitter personale