Colpo Sassuolo, 1-0 al Vigorito grazie all’autorete di Barba. Doppia prodezza di Consigli nel recupero

Al Vigorito si affrontano Benevento e Sassuolo nella gara che chiude la 30a giornata di Serie A 2020-21.

La partita nei primi 45′ la fanno i neroverdi, più possesso palla e più idee ma la zampata stenta ad arrivare: il più pericoloso è Locatelli con un bel tiro dal limite dell’area, altri tentativi sono arrivati con Lopez, Marlon e Kyriakopoulos.

Quando tutti sembravano pronti a rientrare negli spogliatoi dopo un primo tempo a reti bianche, Boga fulmina la difesa del Benevento ed entra in area, mette in mezzo dove c’è Raspadori e Barba, nel tentativo di anticipo, mette la sfera nella sua porta. 1-0 Sassuolo all’intervallo, uomini di De Zerbi meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa la gara si accende definitivamente, gli ingressi di Lapadula e Caprari danno nuova linfa al Benevento, ma le chance sono per i neroverdi: Raspadori manca il raddoppio a causa di un buon intervento di Montipò, poi Boga colpisce una traversa al 68′, Djuricic fallisce un rigore in movimento.

Dopo tutti questi colpi del ko falliti, i padroni di casa cercano di punire il Sassuolo e nel giro di 180 secondi ci provano prima Lapadula e poi Gaich, Consigli risponde presente.

Nel finale i giallorossi provano l’assalto finale ma all’87’ Raspadori si divora la rete che chiuderebbe i giochi: retropassaggio suicida di Iago Falque che mette il centravanti da solo contro Montipò. Il numero 18 allarga troppo la conclusione e la palla termina a lato. Doppia prodezza di Consigli che salva i suoi al 92′, prima sul colpo di testa ravvicinato di Glik, poi su un tiro da fuori area di Depaoli deviata ancora dal polacco.

L’undici di De Zerbi resiste e porta a casa la settima vittoria in stagione lontano dal Mapei Stadium, questi tre punti portano i neroverdi a 43 punti in ottava piazza. Il Benevento rimane a quota 30 e per mettere in ghiaccio la permanenza in A c’è ancora da soffrire.

