Colpo Napoli con Politano. Il Milan resta a -9 dall’Inter e protesta per un contatto Bakayoko-Theo

Il Napoli sbanca San Siro battendo il Milan per 1-0 grazie ad un gol di Politano al 50′. Gattuso vince nella sua prima da avversario a San Siro contro il suo Milan.

Primo tempo abbastanza scarno, ma meglio il Napoli del Milan. Le uniche occasioni degne di nota sono di marca napoletana, create entrambe dal centrocampista polacco Zielinski. All’intervallo si va sullo 0-0.

Nella ripresa accade di tutto. Si rompono subito gli equilibri del match. Al 50′, Zielinski libera Politano per il tiro dal limite. La traiettoria è un po’ sporca, di destro, ma in qualche modo il pallone trova la via del gol e si infila nell’angolino basso di sinistra. Nulla da fare per Donnarumma, Napoli meritatamente in vantaggio.

Il Milan è alle corde e al 58′ viene salvato da Donnarumma. Fabian Ruiz ha un’occasione d’oro da distanza ravvicinata. Il suo tiro al volo è indirizzato sulla sinistra ma Donnarumma è vigile e para con un grande intervento. Il Napoli continua a premere ma con il passare dei minuti cala di intensità ed esce il Milan.

Pioli effettua diversi cambi e rivoluziona la squadra. Al 71′ prima grande occasione del Milan con un calcio di punizione che trova Rebic che colpisce di testa la palla verso la parte alta della rete, ma il portiere Ospina realizza un fantastico salvataggio d’istinto.

Nel finale, minuti concitati, protagonista Theo Hernandez in pochi secondi. Prima l’esterno viene steso in area da Bakayoko, poi fa un fallaccio su Osimhen. Giallo per il fallo a Theo e rigore non assegnato al Milan, dopo un consulto al VAR. Il tocco in effetti c’è ma è molto lieve.

In pieno recupero, espulso Rebic del Milan, per una parola di troppo all’arbitro. Il Milan ci prova fino alla fine a pareggiare almeno la gara ma finisce 1-0 per il Napoli che riapre tutto in zona Champions. Il Milan scivola a -9 dall’Inter e dice addio ai sogni scudetto, invece deve guardarsi le spalle perchè le quinte (Napoli e Roma) sono a -6.

Foto: Twitter personale