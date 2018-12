Colpo Lipsia, a gennaio arriva Adams dai New York. Contratto fino al 2023

Colpo di prospettiva del Lipsia. Dai Red Bulls di New York arriva Tyler Adams, centrocampista classe ’99, che proseguirà in Bundesliga la sua carriera. Il talento statunitense ha sottoscritto un contratto con il club tedesco fino a giugno 2023 e inizierà la sua avventura in Europa a partire da gennaio.

+++ Winter-Neuzugang: Tyler #Adams wechselt zu #RBL +++ Der 19-jährige US-Nationalspieler kommt von den @NewYorkRedBulls nach Leipzig, erhält einen Vertrag bis 2023 und wird die Rückennummer 14 tragen. Alle Infos👉 https://t.co/G3zRE45Xgq#WelcomeTyler pic.twitter.com/2hFEbKPueg — RB Leipzig (@DieRotenBullen) December 2, 2018

Foto: Twitter ufficiale Lipsia