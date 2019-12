Colpo grosso Spal a Torino: Strefezza e Petagna ribaltano i granata 2-1

Pesante vittoria della Spal, che sbanca l’Olimpico-Grande Torino e abbandona l’ultima posizione in classifica. Al Toro di Mazzarri non basta il momentaneo vantaggio siglato da Rincon (bolide da distanza ravvicinata): Strefezza prima e Petagna poi ribaltano la sfida contro i granata (rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Bremer al 56′) e regalano tre punti fondamentali a Semplici. Natale amaro per il Toro.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari 2-1 (De Paul, Fofana – Joao Pedro)

Inter-Genoa 4-0 (Lukaku 2, Gagliardini, Esposito)

Torino-Spal 1-2 (Rincon – Strefezza, Petagna)

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre, ore 12.30

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Inter, Juve 42; Lazio 36; Roma 35; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna, Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 13; Spal 12; Genoa 11.

Foto: Twitter ufficiale Spal