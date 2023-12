Candreva illude la Salernitana, Jovic salva il Milan al 91′! Parità all’Arechi: 2-2

Parità all’Arechi tra Salernitana e Milan: 2-2, Jovic salva i rossoneri al 91′. La squadra rossonera è passata in vantaggio grazie al terzo gol stagionale del centrale di difesa inglese Fikayo Tomori – bravo al 16′ a farsi trovare al posto giusto al momento giusto su un assist di Leao – è stata raggiunta nel finale da una frustata di testa di Fazio che su un corner calciato da Candreva ha sovrastato Loftus-Cheek e ha trovato la rete del meritato pareggio. Alla mezz’ora, su un cross di Candreva, una fortuita deviazione di Bennacer ha chiamato l’estremo difensore rossonero a una smanacciata tutto istinto. Poi due minuti più tardi un contropiede organizzato al meglio che l’ex Lazio non ha sfruttato nel migliore dei modi. Al 63′ la Salernitana realizza il gol del sorpasso all’Arechi. E’ Antonio Candreva con un tiro dalla distanza a realizzare il gol del 2-1 nella sfida contro il Milan: una conclusione non irresistibile su cui Maignan commette un clamoroso errore non riuscendo a intercettare il pallone. L’azione era iniziata con Tomori che sera accasciato a terra per un problema ai flessori. E’ passato alla difesa a tre e ha schierato Jovic al fianco di Giroud. Una scelta ripagata dal campo: il centravanti serbo ha prima chiamato Costil a un doppio miracolo e poi, poco prima dell’inizio del recupero, ha realizzato la rete del 2-2. In un recupero piuttosto concitato il Milan ha poi sfiorato il gol del sorpasso, con Calabria a un passo dal 2-3.

Foto: Instagram Milan