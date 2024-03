Colpo di testa di Ranieri: la Fiorentina conduce 1-0 sulla Roma al 45′

Gran primo tempo della Fiorentina che è in vantaggio con grande merito sulla Roma. Un vantaggio però minimo, per quanto costruito dai viola, che hanno avuto almeno 4 palle gol clamorose.

Roma che parte con un tiro di Lukaku, ma Terracciano para.

Al 18′ vantaggio dei viola con Ranieri, che colpisce di testa. Secondo gol in campionato per il centrale della Fiorentina. La squadra di casa insiste e costruisce diverse palle gol. Al 23′ è Mandragora a sfiorare il 2-0, su uno schema su calcio di punizione. Al 24′ chance per il grande ex Belotti, ma è decisivo Svilar a negare il 2-0 ai viola.

Al 33′, De Rossi toglie Mancini, ammonito dopo 5′ minuti e già autore di altri 3 falli, quindi De Rossi per evitargli un rosso, lo toglie, dentro il giovane Huijsen, che si fa ammonire poco dopo anche lui.

Ma la Fiorentina vuole chiudere la gara nel primo tempo, al 35′ Sottil va di testa e sfiora l’incrocio. Al 38′, salvataggio clamoroso di Paredes sulla linea, su un tentativo di Belotti a colpo sicuro.

Finisce 1-0 il primo tempo, con la Fiorentina che si può rammaricare per le chance non sfruttate.

