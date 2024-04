Colpo di testa di Castellanos: la Lazio conduce 1-0 sulla Juventus al 45′

La Lazio è riuscita a dimezzare lo score della gara di andata, ko 2-0 a Torino. Per ora, la gara della semifinale di ritorno di Coppa Italia vede i biancocelesti avanti 1-0 sugli uomini di Allegri. Gara che inizia con le due squadre che si studiano, alla prima occasione la sblocca la Lazio. Al 12′, angolo di Luis Alberto, a centro area svetta Castellanos che anticipa Alex Sandro e batte Perin con un bel colpo di testa. Vantaggio Lazio che dimezza il passivo accumulato all’andata a Torino.

La Juve reagisce al 21′, bella azione di Chiesa sulla sinistra, palla in mezzo dove sbuca Vlahovic che da un metro calcia verso la porta, ma trova un miracoloso intervento di Mandas che salva. La gara poi si equilibria, c’è una chance per la Juve con un colpo di testa di Rabiot, ma poche vere occasioni da gol fino al 43′, quando ancora Castellanos ha una palla clamorosa per il 2-0. Imbucata ancora di Luis Alberto, Castellanos si presenta da solo davanti a Perin che in uscita salva la sua porta. Grande chance per il raddoppio dei biancocelesti che chiudono il primo tempo avanti per 1-0.

Foto: Instagram Castellanos