Colpo di testa di Bisseck: Inter avanti a Bologna 1-0

L’Inter fa la voce grossa anche in casa del Bologna. La sfida tra le squadre più in forma del campionato, dopo 45 minuti, vede i nerazzurri condurre 1-0. La rete che per ora decide il match è quella di Bisseck che di testa batte Skorupski. Inter che parte senza Lautaro, ma con Sanchez e Thuram.

Prime chance per i nerazzurri, tra cui una a Barella, a tu per tu con il portiere polacco, che è bravissimo ad opporsi. Chance anche per Carlos Augusto, che vede ancora Skorupski opporsi. La rete del vantaggio nerazzurro al 37′, cross di Bastoni, stacco perfetto di Bisseck per il vantaggio dell’Inter che al momento + a +18 sulla Juventus.

Foto: sito Inter