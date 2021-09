Colpo di Stato in Guinea, Marocco confinato in albergo: paura per Hakimi e compagni

Quest’oggi a Conakry, capitale della Guinea, è andato in scena un colpo di Stato da parte dai corpi speciali dell’esercito. Dopo una mattinata di guerriglia è stato annunciato che il presidente Alpha Condé è stato tratto in arresto e la situazione continua ad essere confusa. A Conakry c’è la nazionale marocchina, che domani alle 18 doveva sfidare la Guinea nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. L’ambasciata del paese nordafricano ha chiesto ad Hakimi e compagni di restare in albergo, lontano dall’epicentro degli scontri in atto sulla penisola di Kaloum, in attesa dell’evacuazione. Nel frattempo si è mossa la federcalcio marocchina, che ha organizzato un volo per evacuare la nazionale. È attesa anche la decisione della Fifa sul rinvio della gara.

Foto: Twitter Uefa