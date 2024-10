Colpo di scena: Vinicius diserta, ha saputo che non vincerà il Pallone d’Oro

Un autentico colpo di scena. Vinicius diserterà la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro in programma per stasera a Parigi, perché ha saputo di non essere il vincitore. È stato così cancellato il volo delle 15 che – racconta Marca -avrebbe dovuto portare Vinicius, compagni, familiari e amici in Francia. Il Real ha saputo che i pronostici sono stati stravolti, l’attaccante ha deciso di non partecipare più all’evento. Le ultime proiezioni danno in chiaro vantaggio Rodri del Manchester City.

Foto: sito Real Madrid