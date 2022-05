Colpo del Monza a Brescia: 2-1 per i brianzoli, doppietta di Gytkjaer

È del Monza il primo round della semifinale playoff che ha messo contro i brianzoli e il Brescia. Al Rigamonti la squadra di Stroppa passa 2-1 grazie alla doppietta di Gytkjaer, che pareggia prima e sorpassa poi l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Moreo. I ragazzi di Corini sono ora chiamati a quella che pare essere etichettabile come un’impresa, dato che dovranno necessariamente vincere con una differenza reti superiore a un gol la sfida di ritorno (il motivo è il seguente: caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari ma si terrà conto della differenza reti nelle due partite. Qualora si verificasse un ulteriore caso di parità si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica, dunque Pisa e Monza avrebbero la meglio su Brescia e Benevento).

Foto: Twitter Monza