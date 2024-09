Colpo del Cagliari: successo per 3-2 in casa del Parma

La sesta giornata di Serie A si chiude con una gara palpitante tra Parma e Cagliari. Arriva la prima vittoria in campionato per la compagine isolana, che si impone 3-2 e che respira, dopo un inizio difficilissimo e il ritiro imposto dalla società dopo le recenti prestazioni. Cagliari che arrivava con un solo gol segnato in 5 partite, ne fa tre a Parma, che invece è la peggior difesa con 12 gol subiti.

Cagliari in vantaggio al 34′ con Zortea. Nella ripresa al via la carambola di gol. Pareggia il Parma con il talento Man, al 62′. Nuovo vantaggio del Cagliari al minuto 75′ con Marin. Il Parma non ci sta e reagisce di nuovo, procurandosi un calcio di rigore. Hernani all’87’ segna dagli 11 metri e pareggia nuovamente, sul 2-2.

Ma il Cagliari non demorde e trova all’87’, trenta secondi dopo, la rete del 3-2 con Piccoli, che riporta i sardi avanti. Il Parma prova la reazione, al 94′ ha la chance del 3-3 con Man, che sbaglia. Finisce 3-2 per il Cagliari che sale a 5 e eguaglia il Parma in classifica. Per i ducali, 1 punto nelle ultime 4 partite dopo i 4 nelle prime due.

Foto: Instagram Cagliari