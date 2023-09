Colpo Cittadella (2–1). Pirlo nei guai: la Samp ne ha perse 3 su 5

Crisi per la Sampdoria che perde in casa con il Citadella, in rimonta, per 2-1. Gli uomini di Pirlo passano in vantaggio al 43′ con La Gumina. Nella ripresa, riscossa dei veneti che pareggiano con Magrassi al 48′, per poi passare in vantaggio al 66′ con Branca. Inutile forcing della Samp nel finale, arriva un ko pesantissimo, il terzo nelle ultime 4 partite. Una sola vittoria nelle 5 giornate di campionato per Pirlo che sicuramente non può essere tranquillo dopo un inizio così complicato con soli 4 punti in classifica. Il Cittadella invece sale a 8 in pienza zona playoff.

Foto: Instagram Samp