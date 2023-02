Colpo Bayern in casa del PSG: è 1-0. La decide ancora l’ex Coman

Colpaccio del Bayern Monaco in casa del PSG. I bavaresi si impongono 1-0 con un gol del grande ex Coman. Più Bayern, che è cresciuto nel corso della gara, creando però occasioni solo da fuori, con Kimmich e Coman.

Il PSG ha provato ad affidarsi alle giocate di Messi e Neymar, ma senza particolari pericoli per Sommer.

Nella ripresa, la pressione bavarese cresce. Al 53′ arriva il gol del vantaggio, con un piattone al volo di Coman, che trova un Donnarumma non brillantissimo. Ancora il grande ex, segna una rete pesantissima, lui che decise la finale dell’agosto 2o20.

Il PSG rischia il tracollo, per 10 minuti il Bayern può raddoppiare. Prima Donnarumma salva su un colpo di testa di Choupo-Moting. Lo stesso attaccante ha ancora una chance, con un destro che finisce sulla traversa al 63′.

Galtier si gioca la carta Mbappé e la musica cambia.

Al 73′ il PSG conta 0 tiri in porta. Da lì si scatenano i francesi. Al 77′ ci prova Marquinhos di testa: tentativo centrale, blocca il portiere. Un minuto dopo, arriva il pareggio del PSG con Mbappè, dopo un grande assist di Nuno Mendes. Ma è annullato per un fuorigioco del portoghese di pochi centimetri.

Il PSG insiste, all’85’ Messi a colpo sicuro di sinistro, trova Pavard a salvare quasi sulla linea.

Pavard che al 90′ viene espulso per un brutto fallo su Messi e si becca il doppio giallo.

Il PSG ci prova fino alla fine, ma alla fine finisce 1-0, un film già visto, come la finale del 2020, decide Coman.

