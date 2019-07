L’Aston Villa, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha appena comunicato l’acquisto dell’esterno offensivo Mahmoud Hassan, meglio noto come Trezeguet. Il nazionale egiziano, 24 anni e reduce da un’ottima Coppa d’Africa, è stato prelevato a titolo definitivo dal Kasimpasa. Per il classe 1994 alle porte c’è una nuova esperienza Oltremanica in Premier League.

Foto: Aston Villa Twitter