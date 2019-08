Colpo a zero del Watford: preso l’ex Arsenal Welbeck

Colpo in entrata del Watford. Il club inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Danny Welbeck. Il classe ’90, svincolato dopo la lunga esperienza con l’Arsenal, ha firmato un triennale con il Watford.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019