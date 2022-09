Colpisce subito Messias, Milan in vantaggio sulla Sampdoria: 0-1 all’intervallo

Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Milan al Marassi. I rossoneri passano subito in vantaggio al 6′: strappo del solito Rafael Leao che scambia prima con Giroud e poi trova, forse in maniera fortuita, Junior Messias che insacca alle spalle di Audero (apparso un po’ indeciso sull’intervento). La Samp, però, non molla e va vicino al pareggio con Djuricic che viene fermato solo dalla traversa. Al 24′ poteva arrivare il raddoppio rossonero con il primo sigillo in Serie A di Charles De Ketelaere ma, dopo un lungo consulto al VAR, l’arbitro ha deciso di annullare il gol del belga per la posizione in fuorigioco di Giroud. Termina così 0-1 il primo tempo al Marassi.

Foto: Instagram Milan