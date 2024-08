Colpi di Parma e Udinese. Battuti il Milan e la Lazio (2-1)

Colpi interni di Parma e Udinese che battono rispettivamente Milan e Lazio.

Il Parma si impone 2-1 al Tardini contro il Milan, che dopo due gare sono solo a 1 punto in classifica, ricordando che anche con il Torino fino a pochi minuti dalla fine era sotto 2-0. Gara molto bella e palpitante. Primo tempo strepitoso della compagine di Pecchia che passa in vantaggio dopo 2 minuti con la stellina rumena, Man. Il Milan prova a scuotersi, ha una chance con Pulisic, ma è il Parma a flirtare con il 2-0, ancora Man mette i brividi a Maignan a fine tempo.

Nella ripresa, Fonseca cambia qualcosa, il Milan fa la partita e perviene al pareggio al 66′ con Pulisic, dopo una bella azione di Leao. Il Milan prova a ribaltarla, ma nel momento migliore concede troppo dietro e il Parma ne approfitta. Al 77′ è il nuovo arrivato Cancellieri a siglare il 2-1 per i padroni di casa. Il Milan prova l’assalto finale come accaduto con il Torino ma stavolta non riesce la rimonta alla compagine di Fonseca che perde 2-1. Grande esordio interno del Parma. Milan ancora senza vittorie dopo due partite.

A Udine, cade la Lazio contro l’Udinese. Compagine friulana quasi perfetta per 60 minuti. Vantaggio dei padroni di casa con Lucca dopo 5 minuti. La Lazio ci prova con il pericoloso Castellanos, ma vede uno spento Zaccagni. Nella ripresa, allo stesso minuto del primo tempo, al 5′, è Thauvin, a siglare il 2-0 per i friulani. Udinese in controllo fino al 68′, quando resta in 10 per un doppio giallo a Kamara. La Lazio ci prova, dentro anche il nuovo innesto offensivo, Dia, che va vicino al gol immediatamente. Nel finale anche traversa di Vecino per una Lazio che prova a riaprire la contesa. Lazio che riesce al 96′ a trovare la rete con Isaksen. Assalto finale dei biancocelesti, che trovano con Castellanos una palla clamorosa ma si salva l’Udinese. Vince l’Udinese 2-1.

Foto: twitter Parma