COLPI DI CLASSE E ASSIST: MICHAEL OLISE, IL MAGO DI DELTA

Il PSG, negli ultimi giorni, è alle prese con la spinosa situazione che riguarda Kylian Mbappé. Il club francese, oltre l’attaccante, deve piazzare in uscita altri esuberi. Nel frattempo, Luis Campos si sta concentrando anche su diverse operazioni in entrata, su espressa richiesta di Luis Enrique. Negli ultimi giorni, in orbita PSG, è circolato il nome di Michael Olise.

Londinese, classe 2001, il padre calciatore gli ha dato il secondo nome che è di origine tribale nigeriano, Akpovie. Le persone che portano questo nome hanno le loro radici nello stato del Delta, in Nigeria. Olise è cresciuto appunto in Inghilterra, calcisticamente è passato da alcuni vivai molto importanti, come quello del Chelsea, Manchester City e Reading. La prima grande occasione arriva nel 2019, quando proprio con la maglia dei The Royals esordisce in Championship. In due stagioni, Olise si impone come uno dei migliori talenti della squadra, collezionando 67 presenze e siglando 7 reti. Nel 2021 ecco la grande occasione in Premier League: il Crystal Palace decide di puntare su di lui acquisendone il cartellino per circa 9 milioni di euro. In due stagioni con la maglia rossoblù, Olise matura calcisticamente e conquista una maglia da titolare fissa: per lui 63 presenze e 4 reti fino a oggi. La sua valutazione, nel corso degli anni, è aumentata.

Olise può giocare in diverse zone del reparto avanzato: preferisce muoversi come trequartista ma in varie occasioni è stato schierato anche da ala destra. Rispetto ai primi periodi della sua carriera, Olise è migliorato molto anche dal punto di vista fisico, aspetto che gli ha consentito nelle ultime stagioni di imporsi molto bene in un campionato importante da questo punto di vista come la Premier League. Bravo negli inserimenti, ha anche un importante intelligenza tattica, e molto spesso riesce senza problemi a far partire l’azione. Ama ricevere palla e destreggiarsi in spazi stretti del campo.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG avrebbe offerto per il suo cartellino circa 40 milioni di euro, segno che il calciatore sia pronto per un’avventura in un top club europeo. Difficilmente il Palace potrà impedirgli un salto così importante, a patto però che il club francese soddisfi le richieste economiche. Il suo contratto con il club inglese scadrà il 30 giugno 2026, ecco perché la trattativa non sarà facile. Olise, però, è pronto. Ha dimostrato, a suon di prestazioni, di meritarsi una grande occasione in un top club.

Foto: Instagram Olise