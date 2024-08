Colpani: “Sono a Firenze grazie a Palladino. Per me è l’anno della consacrazione”

Il neo acquisto della Fiorentina, Andrea Colpani, si è presentato alla stampa direttamente dal Viola Park. Il centrocampista ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad accettare il corteggiamento dei viola: “La trattativa è iniziata con mister Palladino che mi ha chiamato, dicendomi che avrebbe voluto portarmi a Firenze. Io gli ho detto che sarei venuto subito senza neanche pensarci, per me è un motivo di orgoglio. L’ho ritrovato bene e con le idee chiare. I giocatori sono forti e si metteranno subito a disposizione. Io forse sono un po’ avvantaggiato rispetto agli altri”. Questo è sicuramente uno step importante della carriera di Colpani: “Come ha detto il direttore, la squadra si aspetta tanto da me. Io voglio sicuramente migliorare i numeri dello scorso anno per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Per me è l’anno della consacrazione, voglio diventare un giocatore importante per la Fiorentina”. Sul suo ruolo e il paragone con Antognoni: “Come ho detto posso fare sia il trequartista che l’esterno, darò sempre il massimo per la squadra, decide il mister. I paragoni fanno piacere, ma io penso al presente, al cercare di migliorarmi ogni giorno sempre di più”. Sugli obiettivi della squadra: “Cercheremo di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno, sia in campionato che in Europa. La squadra è forte con giocatori importanti e con tanta esperienza. Possiamo fare un grande campionato. Non sta a me parlare di mercato, ma la base di partenza è ottima”. Andrea Colpani è pronta per la sua nuova avventura, consapevole di dover migliorare ancora: “Si può migliorare sempre sulla tecnica e sulla scelta, è quello che determina le giocate. L’aspetto su cui voglio migliorare è la forza fisica, per tenere botta con gli avversari”.

Foto: instagram Fiorentina