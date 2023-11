Colpani risponde a Ilic. Finisce 1-1 tra Monza e Torino

Giusto pareggio a Monza, nel posticipo delle gare del sabato contro il Torino. Accade tutto nella ripresa, con Colpani che risponde a un gol di Ilic.

Primo tempo equilibrato, unico sussulto un gol annullato a Rodriguez del Torino, tra le polemiche dei granata per la desione dell’arbitro. Nella ripresa le reti. Torino in vantaggio al 55′ con Ilic, batte Di Gregorio di sinistro. La risposta dei brianzoli è del solito Colpani, al 65′, anche lui di mancino.

Finale che vede entrambe le compagini provare a vincere la partita. Ma finisce 1-1, con proteste finali, con episodi ina rea del Monza, con i granata ancora a protestare.

In classifica, il Monza sale a 17, il Torino a 15.

Foto: Instagram Monza