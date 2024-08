Colpani: “Ho trovato lo stesso Palladino di Monza. C’è stato subito feeling con i nuovi compagni”

Andrea Colpani, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul suo inserimento nel gruppo viola.

Queste le sue parole: “Qui sono molto contento, ho trovato subito feeling con i compagni a livello di gioco: sono entrato negli schemi molto facilmente. Le richieste di Palladino? Le richieste del mister sono le stesse di Monza, sotto questo aspetto sono anche più facilitato. Il mister non ha mi ha chiesto niente a livello di integrazione e insediamento delle sue idee alla squadra, però in caso di bisogno sono pronto ad aiutare i miei compagni. Sono un ragazzo molto tranquillo, sia in campo che fuori. Il lavoro è il lavoro, sono molto concentrato sul campo, penso a migliorarmi ogni giorno. Sul campo ho trovato feeling in particolare con chi già conoscevo: Sottil, Ranieri, Parisi, Kean e col capitano Biraghi con cui ho condiviso la convocazione in Nazionale maggiore. Il mio campione? Da piccolo il mio idolo è sempre stato Iniesta. Adesso mi piace Bellingham, un giocatore completo, mi piace guardare e prendere qualcosa anche da lui”.

Foto: Instagram Fiorentina