Colpani: “Ho sempre fatto la mezzala ma volevo giocare più avanti. Con Palladino ho svoltato”

Andrea Colpani, trequartista del Monza, ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Ecco una parte delle sue parole:

“Ho sempre fatto la mezzala ma volevo giocare più avanti perché sono uno che vede la porta. Con Palladino ho svoltato, è cambiato tutto. Il mio calcio è tecnica, non muscoli, sono contento quando riesco a lasciare i tifosi a bocca aperta”.

Su Berlusconi: “Ero l’unico che chiamava per nome. Per non fargli vedere i tatuaggi, che a lui non piacevano, portavo sempre le maniche lunghe”.

Foto: twitter monza