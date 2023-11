Colpani: “Dedico la convocazione in Nazionale al presidente Berlusconi. Il paragone con Bellingham? Fa piacere”

Andrea Colpani, intercettato da SportMediaset, ha parlato dei suoi obiettivi futuri, in seguito alla convocazione in Nazionale. Ecco le parole del centrocampista del Monza:

“Nazionale? Obiettivo enorme che mi ero prefissato quest’estate. Un punto di partenza, voglio mantenere questo livello e migliorare giorno per giorno. Bellingham? Il paragone fa piacere, ma Bellingham è Bellingham, io penso a me e migliorare giorno per giorno e migliorare col Monza e, se riesco, dare una mano alla Nazionale. Dedico questa convocazione al presidente Berlusconi. Il mio prossimo obiettivo? Ho tutta l’intenzione di confermare la convocazione nel corso dell’anno aumentare i numeri col Monza e portarlo agli obiettivi”.

Foto: twitter monza