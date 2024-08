Colpani: “Contento per l’esordio. Sono venuto a Firenze per Palladino”

Colpani ha esordito con la Fiorentina ieri sera, nell’amichevole che i viola hanno vinto per 7-2 contro il Grosseto. L’ex centrocampista del Monza ha anche segnato il suo primo gol con la maglia dei gigliati. Al termine del match, ai microfoni, ha rivelato come sia arrivato a Firenze proprio per la presenza di Palladino: “Sono contento per l’esordio. Avevo voglia di ricominciare e sono molto contento di aver messo minuti nelle gambe. Sono venuto a Firenze proprio perché c’era Palladino e spero di ripagare la sua fiducia giocando un grande campionato”.

Foto: colpani instagram fiorentina