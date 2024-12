Colpaccio del Verona a Bologna (espulso Pobega): un autogol di Castro condanna Italiano

Il Verona espugna il Dall’Ara nell’ultima gara del 2024 in Serie A. Finisce 3-2 per la compagine di Zanetti in casa del Bologna che vince anche con un po’ di fortuna nel finale. Si sblocca il Bologna con il primo gol in Serie A di Dominguez al 20′. Poi arriva un uno due micidiale del Verona che prima pareggia al 38′ con Sarr e poi passa in vantaggio al 45′, con Tengstedt.

Nella ripresa, piove sul bagnato per il Bologna che resta in 10 per l’espulsione di Pobega al 51′. Ma la compagine di Italiano non si scompone e al 58′ trova il 2-2 ancora con Dominguez alla prima doppietta in Italia. Il Bologna da grande squadra cinge di assedio il Verona, nonostante l’uomo in meno, alla ricerca della vittoria. Ma nel finale un episodio sorride al Verona. Da un calcio piazzato, clamoroso autogol di Castro che sfortunatamente devia nella propria porta un pallone innocuo. Finale eroico del Bologna che prova a pareggiare ma il Verona si salva e vince una gara clamorosa per 3-2. Il Verona sale a 18 punti, facendo un balzo importante in avanti in zona retrocessione. Il Bologna resta a 28, non riuscendo ad avvicinare la Juventus che la precede.

Foto: Instagram Bologna