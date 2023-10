Colombo: “Posso crescere ancora tanto. Gomez è incredibile”

Lorenzo Colombo, attaccante del Monza, ha commentato la vittoria in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Questo è un gol che cercavamo, eravamo un po’ in difficoltà. Secondo me ne possiamo fare tanti, abbiamo tante qualità e dobbiamo credere di più in noi stessi”.

Come stavi vivendo la mancanza del gol? “Per un attaccante è importante restare sempre calmo. La dedica è per Caprari che ha avuto questo brutto infortunio, era un giocatore molto importante per noi e gli mandiamo un grosso abbraccio”.

Cosa è cambiato nell’intervallo?“Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che potevamo fare meglio, utilizzando le nostre qualità e così è stato”.

Giocare nel Monza cosa significa? “Essere in questa società è un motivo di orgoglio, adesso mi sento bene, all’inizio dovevo carburare. Il mister mi sta aiutando tantissimo, può farmi crescere tanto. Lavoriamo a mille all’ora, non ci accontentiamo”.

Com’è giocare con Gomez? “Lo vediamo tutti, è un giocatore incredibile”.

Foto: twitter Italia