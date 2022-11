Colombo: “Pareggio importante per riprendere il nostro cammino”

Al termine del match pareggiato contro l‘Udinese, l’attaccante del Lecce, Lorenzo Colombo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ un pareggio importantissimo per riprendere il nostro cammino. Ogni punto è importante soprattutto in trasferta contro una squadra che sta facendo così bene. Ce lo portiamo a casa per noi e per il pubblico”. Poi ha proseguito parlando del gol messo a segno: “Sono molto contento di aver giocato così, è quello che sto cercando. Sono molto contento e la dedica per il gol è per la mia ragazza. Quanto servono al Lecce i miei gol? A tutte le squadre servono gol. Lavoro tutti i giorni per trovarlo poi quel che viene prendo”.

Foto: sito Lecce