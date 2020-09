Colombo, nato per il gol: 18 anni e subito degno del Milan

Dalla Primavera all’Europa League il passo è breve. Con l’assenza di Ibrahimovic a causa della positività al covid-19, è stato Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, a guidare l’attacco del Milan nella gara vinta contro il Bodo/Glimt. Nato lo scorso 8 marzo, oggi – dopo un passato nelle giovanili rossonere – si è messo in luce sul palcoscenico europeo al 32′ con il gol del 2-1 segnato ai norvegese. Con un contratto firmato fino al prossimo 2024, Colombo – che sogna e impara da Gabriel Batistuta (suo idolo) – dovrà adesso sostituire la stella svedese. E’ nato dunque un nuovo campione in Casa Milan, con Pioli e Maldini che nel pre-partita hanno speso parole d’elogio togliendo il ragazzo dalla pressione di San Siro. Colombo inoltre, è il più giovane giocatore del Milan (18 anni e 200 giorni) a trovare il gol in tutte le competizione da M’baye Niang a dicembre 2012 contro la Reggina in Coppa Italia – come riportato da Opta.

