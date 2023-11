Colombo è un rimpianto del Milan? Neanche con il senno del poi

Il giornalismo italiano è quello che spesso parla dopo. Il giornalismo sportivo, di più. Adesso che Lorenzo Colombo sta facendo fuoco e fiamme a Monza nel rispetto del suo innegabile talento, leggiamo titoloni e approfondimenti sul fatto che il Milan avrebbe dovuto trattenerlo piuttosto che puntare su Okafor e Jovic. Come al solito, si parla dopo e non prima. Come al solito, la tanto celebrata campagna acquisti viene sotterrata dopo due o tre mesi. E magari sarà rivalutata nelle prossime ore a seguito del trionfo contro il Paris Saint-Germain, opinioni che cambiano nel giro di un… risultato. Non tenendo conto di due particolari, fondamentali. Il primo: Colombo aveva chiesto di andare a giocare, l’unico modo per dimostrare il suo effettivo valore. Il secondo: se fosse rimasto al Milan, non avrebbe avuto la possibilità di giocare con questa continuità. Bisognerebbe pensarci e arrivare a una logica conseguenza: Colombo non può essere un rimpianto del Milan, neanche con il senno del poi…

Foto: Instagram Monza