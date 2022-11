Colombo e Banda: 2-0 Lecce, tre punti di platino. C’era una volta la Samp

Pesantissima vittoria del Lecce a Marassi in casa della Sampdoria. Uno 0-2 che lancia i salentini in classifica, con la squadra di Baroni che ottiene la seconda vittoria di fila, dopo il successo con l’Atalanta in settimana.

Sampdoria in grande difficoltà, punita a pochi secondi dalla fine del primo tempo, con un bel gol di Lorenzo Colombo, al terzo gol in Serie A, tutti e tre fuori casa. Samp tramortita, che prova a riprendere la gara nella ripresa.

Il Lecce tiene bene gli attacchi della Samp, che prova anche la carta Caputo e Quagliarella a 10 minuti dalla fine. Ma all’82’, su contropiede straordinario di Colombo, di tacco assist per Banda che segna la prima rete di un giocatore dello Zambia in Serie A.

Successo pesantissimo per i salentini che volano a 15 punti, arrivando alla pausa con serenità. Tutt’altro umore per la Samp, penultima, con 6 punti, e morale sotto i tacchi. C’era una volta la Samp.

Foto: twitter Lecce