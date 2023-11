Colombo: “Doppietta dedicata a tutte le persone che credono in me. Europa? Ci piace sognare”

L’attaccante del Monza, Lorenzo Colombo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo del Verona vinta per 1-3, partendo dalla dedica della doppietta messa a segno: “La dedica va alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio mental coach e in generale a tutte le persone che credono tanto in me”. E sui tiri da fuori: “Mi piace, è la mia caratteristica principale”.

Infine, sull’Europa: “Ci piace sognare, ma prepariamo le partite in settimana con questo spirito. Solo così possiamo trovare altri punti importanti”.

Foto: Instagram monza