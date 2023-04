Colombo: “Ci serve ritrovare fiducia. Stiamo giocando al di sotto delle nostre potenzialità”

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di Telerama dopo la sfida contro l’Empoli dell’ultimo turno e del momento della squadra giallorossa: “A Empoli è stata una partita combattuta, difficile, come tutte le gare di campionato. Noi avevamo ben chiara l’idea di cosa ci aspettava, così come loro. È stata una partita sporca, fatta di molta lotta e l’episodio ha premiato loro. Doveva essere una gara di attenzione, con una lotta centimetro su centimetro: purtroppo ha girato dalla loro parte. I momenti negativi li hanno tutti, comprese le grandi squadre e i grandi giocatori. La stagione si caratterizza di alti e bassi e noi dobbiamo essere bravi, tutti quanti, a mantenere un certo equilibrio. Ultimamente abbiamo giocato al di sotto delle nostre capacità. Per uscire serve dare tutto in campo, l’episodio favorevole arriverà. In questo momento serve unità di intenti da parte di tutto l’ambiente”.

La mancanza di fiducia: “Il mister a fine gara ha detto che ci è venuta meno un po’ di fiducia. Può essere perchè cinque sconfitte di fila possono pesare sulla testa. Ma il nostro sistema di gioco ha sempre dato i suoi frutti. Abbiamo sempre impostato il nostro calcio sullo spirito di sacrificio, sulla corsa in più a beneficio del compagno. Oggi alla ripresa il mister ci ha detto che dobbiamo crederci perché sì, serve ritrovare fiducia”.

Foto: twitter Lecce