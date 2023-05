Colombo: “Ci davano per spacciati, ma grazie all’unione del gruppo siamo riusciti in questa impresa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lorenzo Colombo ha così parlato dopo il gol che ha regalato la salvezza al Lecce nel match contro il Monza. “Io sono uno che difficilmente piange, mi sono uscite le lacrime come a tanti miei compagni. Abbiamo lottato duramente, ci davano per spacciati e con l’unione del gruppo siamo riusciti in questa impresa. L’importante che la palla sia entrata. Spero che a Lecce venga tutta la città, vogliamo festeggiare con loro. Ci siamo conquistati questa salvezza ogni giorno sul campo, abbiamo passato momenti difficili ma ci siamo riusciti”.