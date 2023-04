Colombia, scontri prima del Clasico tra Atletico Nacional e America Cali: almeno 89 feriti

È di almeno 89 feriti il bilancio dei violenti scontri avvenuti ieri a Medellin in occasione del ‘Clasico’ del calcio colombiano tra Atletico Nacional e America Cali. Lo hanno riferito fonti di polizia, citate da Caracol e da altre emittenti. Gli incidenti fra tifosi e forze dell’ordine – si legge su Ansa – si sono verificati fuori e all’interno dello stadio Atanasio Girardot dove era in programma la partita, che alla fine, per decisione delle autorità locali, non è neppure cominciata ed è stata rinviata a data da destinarsi. L’atmosfera era già tesa ore prima dell’inizio del match per la protesta di un gruppo di tifosi organizzati dell’Atletico Nacional, “Los del Sur”, ai quali il club ha deciso di sospendere dei “benefici economici” in precedenza accordati, poi la situazione è degenerata e ci sono stati scontri sempre più violenti, ai quali hanno poi preso parte anche altri gruppi di sostenitori biancoverdi.

Foto: Instagram Atletico Nacional