Colombia ko e Mondiali a rischio. Lanci di oggetti ai calciatori. Cuadrado: “Ce la faremo”

Con la sconfitta per 0-1 contro il Perù, la Colombia è crollata al sesto posto in classifica per le qualificazioni a Qatar 2022. A tre partite dal termine delle qualificazioni, i “cafeteros” sarebbero momentaneamente fuori dai Mondiali di Qatar. Infatti, solo le prime quattro in classifica si qualificano direttamente, mentre la quinta si garantisce un posto per i playoff.

Una situazione che per i tifosi colombiani è inaccettabile e al termine della partita, hanno manifestato il proprio dissenso lanciando diversi oggetti in campo verso i giocatori. Il capitano, James Rodriguez, si era avvicinato agli spalti per provare a calmare i tifosi, ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco scortato da agenti e steward.

Il calciatore della Juventus, Juan Cuadrado, ha voluto commentare l’accaduto nel post-partita: “Sono un po’ a disagio per la reazione dei tifosi. Sia loro che noi vogliamo andare al Mondiale e penso che dovremmo essere tutti uniti e fiduciosi. Non è possibile che si lancino lattine o altri oggetti verso i giocatori a fine partita, ma posso promettere che ce la faremo”.

Foto: Twitter Juve