Cobolli Gigli: “Tirare le orecchie ad Agnelli? Gli direi che ha sbagliato a circondarsi di certe persone”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus ha parlato a Radio Anch’io Sport dei 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus e della situazione societaria. Queste le sue parole: “Dovesse incontrare Agnelli, gli tirerebbe le orecchie? Le orecchie non so se le troverei in mezzo a tutta quella barba, quindi lascerei stare. Lo ringrazierei per quello che ha fatto nei primi anni della Juve, per gli scudetti vinti, anche grazie all’aiuto di Marotta. Gli direi che ha fatto male a circondarsi di una serie di persone”. Successivamente Collobi Gigli ha aggiunto: “Intanto la Juve ha fatto ricorso al Coni, che potrà dare degli esiti, ma non cambierà la penalizzazione, cioè potrà solo cancellarla o mantenerla. Oppure, come dice l’avvocato Cantamessa e io mi fido di lui, si potrà rimandare alla Corte il giudizio per un nuovo processo. Poi ci sono altre cose non piacevoli da sentire: il discorso sugli stipendi tocca anche il penale, in attesa che la Uefa si pronunci. Il nuovo cda della Juve è sicuramente investito da diverse problematiche molto difficili. La cosa più preoccupante riguarda la manovra stipendi, perché potrebbe esserci un discorso di falso in bilancio”.

Foto: sito ufficiale Juventus