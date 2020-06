Collina: “Il Var non deve sostituire gli arbitri, i match sarebbero eterni”

Il Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera ritorna a parlare dell’utilizzo della tecnologia in campo.

“Il Var nasce per aiutare l’arbitro in decisioni cruciali, non per riarbitrare la partita. Nessuno ha mai pensato di rivedere tutto, i match sarebbero eterni. Da novembre 2014, siamo passati da zero ad avere la Var in tutte le più importanti competizioni. Il processo è ancora in fase miglioramento. Arbitri teleguidati? Qualcuno all’inizio voleva solo dirgli via microfono fai questo e quello. Alla fine sarebbe come avere un joystick e manovrarlo dall’esterno: così gli si toglie il ruolo di decisore finale, non va bene”.

Foto: Sito Ufficiale Uefa