Collina sull’aggressione all’arbitro Meler: “Quest’atteggiamento è un cancro per il calcio”

L’attuale presidente della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina ha detto la sua sull’incredibile episodio avvenuto in SuperLig, dove il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, ha colpito con un pugno il direttore di gara: “Halil Umut Meler è un ottimo arbitro e una brava persona. Posso dirlo perché l’ho visto diverse volte sul campo di gioco e ho trascorso del tempo con lui alla Coppa del Mondo Under 20 in Argentina all’inizio di quest’anno. Né l’arbitro, né l’uomo, meritavano di vivere l’esperienza vissuta ad Ankara. Stava svolgendo il suo lavoro quando è stato aggredito sul campo di gioco al termine di una partita che aveva appena arbitrato. L’immagine di Halil Umut steso a terra, con le mani che gli proteggono la testa mentre viene preso a calci dai suoi aggressori, così come l’immagine del livido sotto l’occhio, sono orribili. Ma ancora più orribile é sapere che ci sono migliaia di arbitri in tutto il mondo che subiscono abusi verbali e fisici nei campionati inferiori, senza che questo venga denunciato dai media. Sono sconosciuti. E la stragrande maggioranza di loro sono giovani arbitri all’inizio della propria carriera. Parlando ai media dopo il Business Meeting annuale dell’Ifab tenutosi a Londra proprio il mese scorso, il 28 novembre, ho affermato che la violenza e gli abusi verbali e fisici contro gli arbitri sono un ‘cancro’ che può costare la vita al calcio. Un arbitro non può essere picchiato a causa di un decisione che ha preso, anche se sbagliata. La sua macchina non può essere bombardata o incendiata a causa di un calcio di rigore. Purtroppo non si tratta di un’esagerazione, poiché in alcuni paesi si sono viste autobombe e auto incendiata e non così raramente. Da ‘vecchio’ arbitro sono particolarmente grato al Presidente della Fifa Gianni Infantino per le sue parole e per la solidarietà espressa personalmente ad Halil Umut Meler. È una responsabilità per tutti coloro che amano il bel gioco agire e fare qualcosa. Prima che sia troppo tardi, prima che questo cancro uccida il calcio”

Foto: sito ufficiale UEFA