Colley premiato come miglior calciatore gambiano all’estero

Quest’anno la Federazione di calcio del Gambia ha premiato come miglior giocatore tra quelli che giocano all’estero Ebrima Colley, nato il 01/02/2000, che milita nella primavera dell’Atalanta prima in classifica e campione in carica. Il calciatore orobico, che di recente ha anche esordito in Serie A, è stato premiato sia per la sua capacità di giostrare in tutti i ruoli del fronte offensivo (infatti nell’Atalanta viene impiegato da mezzala, esterno, punta centrale e seconda punta), sia per l’impatto che ha avuto nella Nazionale maggiore del Gambia, che grazie anche al suo apporto è prima in classica nelle qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa.