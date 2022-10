Colley: “Felice per il gol e la vittoria. Mi sono fatto un bel regalo per i 30 anni”

Omar Colley ha deciso con un suo gol la sfida contro la Cremonese, che ha regalato i primi 3 punti a Stankovic. Il giocatore, che oggi festeggia 30 anni, ha così parlato a Sky: “Questi tre punti sono significativi. Abbiamo sofferto ma questo è il calcio. Sono felice anche per i nostri tifosi che soffrono, felice per il gol e la vittoria, mi sono fatto un bel regalo per i 30 anni”.

Sulle voci di mercato in estate

“Adesso sono concentrato solo sulla Samp. Ogni tanto c’è qualche distrazione ma questo è il calcio. Ora penso solo alla Samp, che è la mia squadra e la mia famiglia”.

Ora l’Inter: “Il mister è forte, ha giocato a calcio prima di noi. Ci serve fiducia per le prossime partite. Ora siamo felici perché questi tre punti sono significativi, ma con l’Inter sappiamo che sarà una battaglia. Ma ora festeggiamo i tre punti e il mio compleanno”.

