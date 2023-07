Collegio di Garanzia, respinti anche i ricorsi di Foggia e Siena

Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso sui ricorsi rimasti in sospeso e in attesa di giudicato, accogliendo pienamente solo quello del Perugia. Oltre il ricorso della Reggina, respinta anche la domanda del Siena, che non parteciperà dunque al prossimo campionato di Serie C. Da registrare anche l’inammissibilità del ricorso del Foggia, che aveva provato a inserirsi nella situazione Lecco, dopo la finale playoff persa.

Foto: Logo CONI